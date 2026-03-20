Hojlund del Napoli è in trasferta a Cagliari per la partita di campionato. L’attaccante cerca di avvicinarsi a un record personale e di segnare ancora. La squadra partenopea punta a mantenere alta la serie di risultati positivi. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

"> La fame di gol, la continuità e un record ormai a portata. Rasmus Hojlund si presenta alla sfida contro il Cagliari con numeri da protagonista e un obiettivo chiaro: superare sé stesso. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese è pronto a vivere una nuova tappa della sua crescita in maglia azzurra. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come la gara dell’Unipol Domus possa rappresentare un passaggio chiave nella sua stagione. Sono già 14 i gol complessivi tra campionato, Champions e Supercoppa. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea che Hojlund è a sole due reti dal suo record personale, stabilito con il Manchester United. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund a caccia del record: a Cagliari per scrivere la storia”

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