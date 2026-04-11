Giulia Misitichelli è la nuova segretaria cittadina di Sinistra Italiana | i giovani al centro della sua azione

Giulia Misitichelli, nata nel 1985, è stata nominata nuova segretaria del circolo di Pescara di Sinistra Italiana, succedendo a Enrico Di Ciano, che è stato eletto consigliere comunale con la lista Alleanza Verdi Sinistra e Radici in Comune. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal partito e segna un cambiamento nella guida locale dell’organizzazione. Misitichelli si concentrerà sui temi dei giovani e delle questioni sociali.

Giulia Mistichelli, classe 1985 è la nuova segretaria del circolo di Pescara di Sinistra Italiana. Prende il posto di Enrico Di Ciano, neoeletto consigliere comunale con la lista Alleanza Verdi Sinistra e Radici in Comune. Una elezione la sua avvenuta con quella di tutta la segreteria cittadina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Forza Italia Giovani si rafforza nell’Isola, Giulia Randisi nuova segretaria ad AgrigentoDefinita la squadra regionale del movimento giovanile azzurro con incarichi territoriali e coordinamenti locali. “Diamo voce al popolo della notte”, Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione di Pescara Vecchia“Diamo voce al popolo della notte”: Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione della notte a Pescara.