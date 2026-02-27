Sanremo 2026 la vita di Paolo Sarullo dopo il coma I medici che lo seguono | Risultati inaspettati

Durante la terza serata di Sanremo 2026, un giovane di 25 anni originario di Albenga ha condiviso la sua esperienza di vita dopo aver affrontato un coma a seguito di un'aggressione nel 2024. I medici che lo seguono hanno riferito di risultati inaspettati nel suo percorso di recupero. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione del pubblico presente in sala.

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Paolo Sarullo, 25 anni, originario di Albenga, ha raccontato la sua vita dopo l'aggressione subita nel 2024. Il centro riabilitativo Don Gnocchi di La Spezia, dove è seguito da agosto 2025, spiega come sono migliorate le sue condizioni grazie alla riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo, 25 anni, rimasto tetraplegico dopo un’aggressione: «Non deve più succedere a nessuno»Paolo Sarullo stava tornando a casa dopo una serata in discoteca, insieme a un amico.

Paolo Sarullo a Sanremo 2026: ‘Stop alla violenza giovanile’, il messaggio che commuove l’AristonNon solo musica e spettacolo alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma anche storie che scuotono le coscienze.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sanremo 2026, i partner dei cantanti in gara. FOTO; Sanremo: il messaggio social di Patty Pravo, la speranza Celentano super ospite - 20/02/2026; Sanremo 2026, chi è Chiello. Testo e significato del brano 'Ti penso sempre'; Rebecca Baglini, vita da stylist a Sanremo 2026: Non si sceglie un abito, ma si costruisce un sistema vero e proprio.

Testo completo E la vita, la vita di Cochi e Renato/ Video, cover J-Ax a Sanremo 2026Ecco il testo completo di E la vita la vita, brano di Cochi e Renato scelto nella serata cover a Sanremo 2026 dal mitico J-Ax ... ilsussidiario.net

Sal Da Vinci canta Per sempre si a Sanremo 2026: testo della canzone e significatoSal Da Vinci Per sempre si in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone che suona come una promessa d'amore per l'eternità. superguidatv.it

TETRAPLEGICO PER UN PUGNO: al #festivaldisanremo la storia di Paolo Sarullo - Su IVG due anni di dolore e lotte ma anche disolidarietà e speranza: https://t.ly/jtUZd #festival#sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Aggredito per un monopattino, Paolo Sarullo e il messaggio di perdono #laspezia x.com