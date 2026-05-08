Difesa ucraina | arriva Chaklun Jet il drone turbojet contro i droni

È stato presentato un nuovo drone chiamato Chaklun Jet, dotato di un motore turbojet, progettato per contrastare altri droni più lenti. Questo sistema ha un costo inferiore rispetto ai missili utilizzati dalla NATO. La sua capacità di abbattere obiettivi aerei più piccoli e meno veloci è al centro dell’attenzione, mentre le sue caratteristiche tecniche e i prezzi sono stati messi in evidenza in alcune dichiarazioni ufficiali.

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? Punti chiave Come può un motore turbojet abbattere droni più lenti?. Perché questo sistema costa meno dei missili della NATO?. Come fa il segnale analogico a battere la guerra elettronica?. Quali impatti avrà questa produzione massiva sul mercato della difesa?.? In Breve Velocità massima 320 kmh con motore turbojet e autonomia di 40 minuti.. Raggio operativo 30 km tramite radar tattici RADA e sistema ChaklunLRS.. Peso 10,4 kg con carico utile di 1,6 kg e lancio a 6.000 metri.. Contrasta droni Geran-2 superando i 150 kmh dei velivoli Shahed-136.. L’industria della difesa ucraina introduce il Chaklun Jet, un intercettore senza pilota progettato per neutralizzare gli sciami di droni russi lungo le linee del fronte attraverso una strategia di produzione massiva e costi contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa ucraina: arriva Chaklun Jet, il drone turbojet contro i droni Notizie correlate Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russiL’Ucraina continua ad adattare la propria industria della difesa alle esigenze di un conflitto dominato da droni, guerra elettronica e attacchi... Le reti da pesca contro i droni di Putin, e la difesa a basso costo dell’UcrainaIn alcune strade dell’Ucraina orientale, soprattutto nelle zone più esposte agli attacchi russi, si vedono reti da pesca sospese sopra l’asfalto. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russi; L’Ucraina ha inventato un nuovo drone intercettore; Chaklun Jet | il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russi. Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russiKiev ora punta su un intercettore UAV a propulsione jet: il sistema integra radar tattici, capacità anti-jamming e acquisizione automatica del bersaglio per rafforzare la difesa aerea tattica ucraina ... msn.com Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russi x.com Chaklun Jet: il drone ucraino progettato per fermare gli sciami russi - facebook.com facebook