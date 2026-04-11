Area verde recintata il dubbio del Pd | Il Comune chiarisca se sia uno spazio pubblico

Un’area verde recintata al centro dell’attenzione, con il Partito Democratico che ha avanzato una richiesta formale al Comune per chiarire se si tratti di uno spazio pubblico o meno. La questione riguarda la natura dell’area e la sua gestione, ma al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi o risposte ufficiali dall’amministrazione comunale. La discussione rimane aperta fino a ulteriori chiarimenti ufficiali.

Un’area verde recintata. E’ pubblica? E’ la domanda che si pone il Partito Democratico che, in tal senso, chiede informazioni all’amministrazione. Secondo quanto dichiarato dal consigliere Dem Matteo Proto, infatti, “nella Frazione Corlo è presente un'area verde in fregio a via Filopanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Blasioli (Pd) sulla pulizia spiagge dal legname a Montesilvano: "Il Comune chiarisca, non è giusto che sia a carico solo dei balneatori"Il Comune di Montesilvano deve rivedere la gestione della pulizia della spiaggia dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha portato tonnellate di...

Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità.

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Giardino Antonio Cederna: Oasi verde per i bimbi. Servirebbe più attenzioneMilano – Una grande area verde recintata a lato di Villa Simonetta: attrezzata con giochi per i più piccoli e una bella fontana, attrazione irresistibile per i bambini durante l’estate. È il Giardino ... ilgiorno.it

SUD TV. . Rifiuti e materiali abbandonati in via Marcovaldo a Battipaglia: l’area verde diventa discarica. Necessario rispetto e responsabilità per tutelare ambiente e territorio. Paolo Panaro #Battipaglia #ambiente #rifiuti #degrado #SudTv #localevent - facebook.com facebook

Villa Lonati, sede dell'Area Verde del @ComuneMI e del progetto 'Comunemente Verde', in fiore grazie alla #Primavera! Scopri le attività, i percorsi e le tante specie custodite nelle serre e negli ombrai Visite ogni mercoledì dalle 9 alle 15 tinyurl.com/5 x.com