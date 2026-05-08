Dichiarazione dei redditi per le detrazioni scattano nuovi tetti di reddito e filtri legati all’età dei figli Tutte le novità
La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 è iniziata, e i contribuenti devono confrontarsi con alcune novità rispetto agli anni precedenti. Tra queste ci sono nuovi limiti di reddito per accedere alle detrazioni e filtri legati all’età dei figli. Il Modello 7302026 presenta diverse modifiche che influenzano le modalità di compilazione e le possibili detrazioni, segnando un cambiamento rispetto agli anni passati.
La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 entra nel vivo e i contribuenti si trovano a fare i conti con un Modello 7302026 con alcune novità rispetto agli anni passati. Le spese sostenute nel corso del 2025 – per poter dar diritto a delle detrazioni – dovranno infatti superare nuovi filtri legati all’ età dei figli e, soprattutto, a un complesso sistema di tetti massimi basati sul reddito complessivo. Non basta più raccogliere scontrini e fatture tracciabili: quest’anno il rimborso finale dipenderà in larga misura dalla situazione anagrafica del nucleo familiare e dalla soglia di guadagno dichiarata. Modello 7302026: come cambia il concetto di familiare a carico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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