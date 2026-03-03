Modello 730 2026 | tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditi

È stato approvato il modello 7302026, che entrerà in vigore quest’anno, con scadenza il 30 settembre 2026. Il provvedimento attuativo, datato 27 febbraio, introduce aggiornamenti relativi a bonus e detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi. La nuova stagione fiscale prenderà il via con questa modifica, coinvolgendo contribuenti e professionisti del settore.

Con l’introduzione del modello 7302026 e il recente provvedimento attuativo datato 27 febbraio, prende il via la nuova stagione delle dichiarazioni fiscali, con scadenza finale fissata al 30 settembre 2026. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su bonus e detrazioni. L’IRPEF non è una novità assoluta, ma quest’anno è sottoposto ad una modifica: il numero degli scaglioni di reddito scende da quattro a tre. Non solo, la detrazione per i redditi più bassi viene incrementata. Per chi guadagna meno di 15.000 euro all’anno ci sarà un risparmio. L’importo che spetterà a questa fascia di contribuenti è pari a 1.955 euro. Per chi invece supera i 75.000 euro di reddito, la situazione cambia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Modello 730/2026: tutte le novità su detrazioni, tagli ai redditi alti e bonus casaDichiarazione 2026 con limiti alle detrazioni per redditi oltre 75mila euro, esclusioni mirate e nuove aliquote bonus casa: 50% solo per abitazione principale, 36% per altri immobili. edilizia.com

Modelli dichiarativi 2026 approvati in via definitiva: tutte le novità per 730, Redditi, IRAP, 770 e Concordato preventivo biennale nella campagna fiscale relativa al periodo ...L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi 2026 con il provvedimento del 27 febbraio, completando il quadro degli strumenti che i contribuenti utilizzeranno nella ca ... orizzontescuola.it

