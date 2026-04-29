Dichiarazione dei Redditi 2026 cosa cambia per le famiglie | figli a carico e detrazioni

È iniziata la stagione della dichiarazione dei redditi 2026, con il modello precompilato disponibile online dal 30 aprile. Tra le novità ci sono modifiche relative ai figli a carico e alle detrazioni fiscali per le famiglie. Le persone interessate devono verificare i dati inseriti e completare la procedura entro le scadenze previste. Le istruzioni e le modalità di presentazione sono consultabili sui portali ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Al via ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi 2026. Dal 30 aprile è online il modello precompilato. E ci sono novità, soprattutto per le famiglie con figli, per le spese detraibili e per i familiari a carico. Dichiarazione dei redditi 2026: al via la precompilata e cosa cambia davvero. La vera novità di quest’anno è il riordino delle detrazioni per chi ha redditi medio-alti. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, infatti, viene introdotto un tetto massimo alle spese detraibili, che si riduce progressivamente: fino a 14mila euro per redditi tra 75 e 100mila; fino a 8mila euro per redditi oltre i 100mila euro.🔗 Leggi su Panorama.it

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730/2026: Cosa cambia davvero per Disabilità e Caregiver (Guida Completa)

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Il contribuente può correggere la dichiarazione dal 14 maggio.Entro il 30 settembre l’invio attraverso i canali dell’Agenzia anche con intermediario - facebook.com facebook