Diego Vignato vince la decima edizione de ' I profumi di Boboli'

Diego Vignato, 24 anni di Venezia, ha conquistato la decima edizione de 'I profumi di Boboli' nel 2025. Vignato ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi completamente alla passione per le fragranze, partecipando alla competizione che si è svolta a Firenze. La vittoria è stata annunciata il 1 marzo 2026.

Firenze, 1 marzo 2026 - Diego Vignato ha vinto la 10a edizione de 'I profumi di Boboli' 2025. Vignato, 24 anni, di Venezia, ha lasciato il proprio lavoro proprio per dedicarsi a questa passione. "Scegliere un vincitore quando il tema è 'profumo di casa' è sempre particolarmente delicato, perché la casa non è un odore preciso. Non è solo pulito, non è solo dolce, non è solo caldo. È una sensazione complessa: protezione, familiarità, memoria e presenza allo stesso tempo. La fragranza che abbiamo premiato - hanno spiegato i giurati - si è distinta proprio per questo: non ha cercato di rappresentare un luogo, ma uno stato emotivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

