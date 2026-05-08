Lo Ior ha donato un colposcopio a un ospedale locale, strumento utilizzato per la diagnosi precoce di tumori. La regione si avvicina a un fine settimana dedicato alla solidarietà in occasione della festa della mamma, con numerose iniziative organizzate. La donazione mira a migliorare le capacità diagnostiche dell’ospedale e a offrire un supporto concreto alla lotta contro le malattie oncologiche.

Mentre la Romagna si prepara al weekend di solidarietà della festa della mamma, con più di 600 volontari Ior (Istituto oncologico romagnolo), impegnati il 9 e 10 maggio a distribuire le azalee che sostengono la ricerca contro il cancro in circa 200 postazioni del territorio, l’ospedale ‘degli Infermi’ anticipa la celebrazione e taglia il nastro su un nuovo strumento in grado di fare la differenza per le donne di Faenza. Si tratta di un colposcopio, innovativo macchinario del valore di circa 25.000 euro che verrà messo a disposizione del reparto di Prevenzione oncologica, diretto dalla dottoressa Dolores Santini. Il dispositivo andrà a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diagnosi precoce di tumori. Lo Ior dona all’ospedale un colposcopio

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