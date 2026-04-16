Di Pillo e D' Andrea Pettinari sindaco | Totale degrado nelle case Ater di via Buozzi subito interventi FOTO

Il capogruppo e un consigliere comunale hanno richiesto interventi urgenti in alcuni appartamenti Ater di via Bruno Buozzi, al civico 40, a causa di un evidente degrado. La richiesta mira a garantire condizioni di sicurezza e dignità alle famiglie che vi risiedono. La questione riguarda specificamente lo stato di abbandono di alcune unità abitative, che ha portato alla richiesta di un intervento immediato.

“Interventi immediati per garantire dignità e sicurezza alle famiglie”. E’ quello che il capogruppo e il consigliere comunale, Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea (Pettinari sindaco), chiedano vengano fatti in alcuni appartamenti Ater di via Bruno Buozzi al civico 40. Case ormai in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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