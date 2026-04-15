Di Lorenzo e Vergara verso il rientro | le ultime

In casa Napoli si registrano segnali positivi riguardo al rientro di Di Lorenzo e Vergara, secondo le ultime notizie. I due giocatori stanno seguendo percorsi di recupero e le loro condizioni sembrano migliorare. La società sta monitorando attentamente gli sviluppi, con l’obiettivo di poterli schierare presto in campo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le notizie dagli ambienti vicini al club sono favorevoli.

In casa Napoli arrivano segnali incoraggianti sul fronte infermeria. Lo sguardo è puntato soprattutto su Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, due assenze pesanti che potrebbero avvicinarsi al rientro proprio nella fase decisiva della stagione. Il capitano azzurro è fermo da inizio febbraio. Il suo stop è legato a un problema al ginocchio, per il quale è stato necessario anche un intervento chirurgico su una situazione già esistente. Da allora ha saltato diverse partite, lasciando Conte senza uno dei suoi riferimenti principali. Diverso il percorso di Vergara, fuori dal 6 marzo per una lesione parziale della fascia plantare. Anche per lui lo stop si è allungato più del previsto, costringendolo a restare ai margini per diverse gare ufficiali.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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