Vergara verso il rientro | Conte lo aspetta col Bologna

Da forzazzurri.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Vergara potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita contro il Bologna. Le ultime notizie indicano che il giocatore si sta riprendendo dall’infortunio e le sue condizioni sono in miglioramento. L’allenatore sta valutando se impiegarlo già dalla prossima gara, che si terrà tra pochi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale sulla sua convocazione, ma le aspettative sono positive.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida contro il Bologna. Il Napoli potrebbe infatti ritrovare Antonio Vergara tra i convocati dopo un’assenza durata circa due mesi. Il centrocampista classe 2003 si avvicina al rientro. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il giocatore dovrebbe tornare almeno in panchina nel prossimo turno di campionato. Un segnale importante per l’allenatore azzurro, che potrà contare su una soluzione in più nella fase finale della stagione. Vergara era fermo dal 6 marzo. L’infortunio era arrivato durante la gara contro il Torino, quando aveva riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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