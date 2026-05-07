Vergara verso il rientro | Conte lo aspetta col Bologna

Antonio Vergara potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita contro il Bologna. Le ultime notizie indicano che il giocatore si sta riprendendo dall’infortunio e le sue condizioni sono in miglioramento. L’allenatore sta valutando se impiegarlo già dalla prossima gara, che si terrà tra pochi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale sulla sua convocazione, ma le aspettative sono positive.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida contro il Bologna. Il Napoli potrebbe infatti ritrovare Antonio Vergara tra i convocati dopo un’assenza durata circa due mesi. Il centrocampista classe 2003 si avvicina al rientro. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il giocatore dovrebbe tornare almeno in panchina nel prossimo turno di campionato. Un segnale importante per l’allenatore azzurro, che potrà contare su una soluzione in più nella fase finale della stagione. Vergara era fermo dal 6 marzo. L’infortunio era arrivato durante la gara contro il Torino, quando aveva riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Vergara verso il rientro: Conte lo aspetta col Bologna Notizie correlate Vergara e Neres verso il rientro: obiettivo BolognaIl Napoli può ritrovare due pedine importanti proprio nel momento in cui il campionato entra nella sua fase più delicata. Leggi anche: Bologna, Skorupski verso il rientro: può esserci col Napoli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Di Lorenzo e Vergara verso il rientro: il Napoli al completo solo alla fine; Napoli, rientrano Vergara e Di Lorenzo? Le novità dall’infermeria; Napoli, novità sul rientro di Vergara e Neres: quando sono attesi in gruppo. Per Di Lorenzo…; Quando tornano Vergara e Neres dall'infortunio? Le ultime in casa Napoli su condizioni e tempi di recupero. Vergara ha recuperato, verso la convocazione con il Bologna. Ultime su NeresAntonio Vergara è pronto a rivedere il campo dopo un lungo stop. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno il centrocampista del Napoli, fermo da circa due mesi per una lesione distrattiva ... msn.com Vergara e Neres verso il rientro: obiettivo BolognaForzAzzurri.net - Vergara e Neres verso il rientro: obiettivo Bologna Il Napoli può ritrovare due pedine importanti proprio nel momento in cui il campionato entra nella sua ... forzazzurri.net Verso #NapoliBologna: le condizioni di #Vergara, #Olivera e #Neres https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Verso-Napoli-Bologna--le-condizioni-di-Vergara--Olivera-e-Neres-147691.aspx #Napoli - facebook.com facebook Antonio Conte non ha particolarmente gradito le troppe critiche dopo Napoli-Lazio "Sulla fame non avevo dubbi. Con la Lazio abbiamo avuto il 70% di possesso palla, 12 tiri ma nessuno in porta quindi niente è andato per il verso giusto. Oggi c'era voglia di x.com