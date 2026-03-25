Jannik Sinner sorride a metà | Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti Il giorno libero mi farà bene

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver vinto contro l’americano Alex Michelsen, una partita in cui ha faticato. Durante un’intervista, il tennista ha detto di dover migliorare la sua prestazione dal fondo campo e ha aggiunto che il giorno di riposo sarà utile per recuperare.

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver faticato contro l’americano Alex Michelsen. Il punteggio finale di 7-5, 7-6 (4) racconta di una partita complicata sin dall’inizio e conclusa in un’ora e 42 minuti, nella quale l’italiano si è ritrovato anche sotto di un break nel secondo parziale (2-5) e 1-3 nel tie-break. Lo sguardo dell’italiano è apparso decisamente contrariato nelle dichiarazioni post-partita: “Il servizio oggi mi ha aiutato tanto, soprattutto nel tie-break. Se voglio andare avanti in questo torneo, devo migliorare da fondocampo e trovare un buon ritmo in allenamento. Le condizioni oggi erano molto diverse da ieri sera”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner sorride a metà: “Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà bene” Articoli correlati Jannik Sinner: “Molto contento della mia prestazione. Devo ancora migliorare al servizio”Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente del padrone di casa James Duckworth nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, imponendosi per 6-1 6-4... Australian open: Sinner vince il derby con Darderi e va ai quarti. Jannik: “Felice, ma devo migliorare alcuni movimenti”MELBOURNE (AUSTRALIA) – Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Australian Open battendo nel derby italiano un ottimo Luciano Darderi, che... Tutti gli aggiornamenti su Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner sorride a metà: Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà bene; Sinner batte Moutet, 13 vittorie consecutive senza perdere un set: Ma non gioco per i record. Ora agli otta…; Sinner il redivivo, torna, batte Medvedev e dedica la vittoria a Kimi Antonelli; Miami Open, Sinner sorride all’esordio: l’altoatesino batte 2-0 Dzumhur nel secondo turno. Jannik Sinner sorride a metà: Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà beneJannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver faticato contro l'americano Alex Michelsen. Il punteggio finale ... oasport.it Sinner senza Laila a Miami, ma a strappare un sorriso a Jannik ci pensano le Carota Girls. Bene Errani-PaoliniA Miami non si rivede Laila Hasanovic ma compaiono delle tifose speciali di Sinner, le Carota Girls, che strappano un sorriso a Jannik. Errani e Paolini avanzano ... sport.virgilio.it MIAMI OPEN: QUARTI PER SINNER Ancora una prova di forza mostruosa per Jannik Sinner a Miami! Anche quando l'americano Michelsen prova a scappare (avanti 5-2 nel secondo set), l'azzurro rimane di ghiaccio: rimonta, chiude 7-5, 7-6 e vola ai quarti - facebook.com facebook La quinta palla break è quella buona per Jannik Sinner che breakka lo statunitense nell'undicesimo game e si porta a casa il primo parziale per 7-5 x.com