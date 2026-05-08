Deve scontare oltre sette anni di carcere per spaccio | rintracciato nel centro di Pontedera

Lo scorso 5 maggio, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 44 anni, di origini straniere, nel centro della città. L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione definitiva, con una condanna a oltre sette anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato durante un normale servizio di controllo nel centro urbano.

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Rintracciato e arrestato nella mattinata dello scorso 5 maggio dai carabinieri della Stazione di Pontedera un cittadino di origini straniere di 44 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo.L’arresto è scaturito dall’esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso lo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestatoEra destinatario di un ordine di carcerazione: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Leggi anche: Deve scontare oltre 4 anni di carcere: rintracciato e arrestato un 45enne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Condannato per spaccio, deve scontare oltre 7 anni di carcere: arrestato dai carabinieri; CESA - Deve scontare oltre 7 anni di carcere per droga, 32enne agli arresti; Pachino, 35enne arrestato: deve scontare oltre 7 anni per truffe commesse in tutta Italia -; Soldi sottratti da slot e macchinette, rintracciato e arrestato in Spagna. CESA - Deve scontare oltre 7 anni di carcere per droga, 32enne agli arresti12:37:30 Nella mattinata odierna, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari della Stazione dei Carabinieri di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Proc ... casertafocus.net SCONTARE 8 ANNI Bitonto, arrestato 38enne pluripregiudicato: deve scontare oltre 8 anniL’uomo è ritenuto responsabile di una lunga serie di reati commessi tra il 2015 e il 2024, tra cui furti con strappo ... statoquotidiano.it FIAMME - Federico Quarchioni era stato condannato a 3 anni per la serie di roghi appiccati tra il giugno e il luglio del 2024: deve scontare ancora 2 anni e 4 mesi, i carabinieri l'hanno trasportato al carcere di Fermo facebook Sequestri e rapine tra Padova e Bologna: arrestato latitante, deve scontare 10 anni. L'uomo, un 46enne di origine cinese, era ricercato per una serie di furti in abitazione e sequestri di persona commessi nel 2012 tra Veneto ed Emilia Romagna. x.com