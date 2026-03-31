Dopo sei anni di assenza, la cantante ha annunciato il suo ritorno alle esibizioni dal vivo. La decisione arriva dopo aver affrontato una condizione di salute rara che l'ha tenuta lontana dai palchi. La cantante ha dichiarato che, se non può correre, continuerà comunque a camminare, annunciando di fatto il suo ritorno alle performance pubbliche.

Céline Dion ha annunciato il suo attesissimo ritorno alle esibizioni dal vivo dopo una lunga pausa causata da una rara condizione di salute. La cantante canadese, che ha compiuto 58 anni, ha condiviso la notizia con i suoi fan attraverso un video sui social media pubblicato proprio nel giorno del suo compleanno, definendo il suo comeback “il miglior regalo” che potesse ricevere. Nel messaggio, Dion ha rassicurato i suoi ammiratori sulle sue condizioni: “Voglio farvi sapere che sto benissimo, sto gestendo la mia salute e mi sento bene”. La cantante ha annunciato che si esibirà in una serie di concerti a Parigi, con l’inizio previsto per settembre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Se non posso correre, camminerò”: Céline Dion dopo 6 anni torna sul palco con una promessa che emoziona

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