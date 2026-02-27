Il 20 febbraio 2026, le tartarughe giganti sono tornate sull’isola di Floreana, nell’arcipelago delle Galápagos, dopo più di 150 anni di assenza. Questa riapparizione segna il ritorno di una specie che non si vedeva sull’isola da molto tempo. La ripresa è stata possibile grazie a un progetto di conservazione e ripopolamento. Le tartarughe sono state osservate mentre si muovevano sulla terraferma di Floreana.

Il 20 febbraio 2026 è una data destinata a restare nella storia della conservazione ambientale. Dopo più di 150 anni di assenza, le tartarughe giganti sono tornate a camminare sull’isola di Floreana Island, nell’arcipelago delle Galápagos. Il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador ha annunciato la liberazione di 158 esemplari: il risultato di oltre un decennio di lavoro scientifico, pianificazione e interventi di ripristino ambientale. Le tartarughe erano scomparse dall’isola nel XIX secolo, sterminate dalla caccia intensiva e messe in difficoltà dall’introduzione di specie invasive. Il loro ritorno non è un gesto simbolico, ma una reintroduzione studiata nei minimi dettagli, con un obiettivo preciso: ricostruire gli equilibri ecologici perduti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le tartarughe giganti tornano a Floreana dopo oltre 150 anni: una rinascita storica per le Galápagos

