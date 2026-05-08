Detenuto incendia materasso e lenzuola in cella | tragedia sfiorata

Questa mattina, presso la Casa Circondariale di Avellino, si è verificato un incendio all’interno di una cella del reparto “comuni”. Un detenuto di nazionalità straniera avrebbe dato fuoco a materassi e lenzuola, provocando momenti di tensione tra il personale e gli altri detenuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

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Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di forte tensione si sarebbero registrati nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto di nazionalità straniera sembrerebbe abbia appiccato un incendio all’interno della propria camera detentiva ubicata nel reparto “comuni”. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 9:30 il ristretto, riferendo di voler lasciare l’istituto, avrebbe dato fuoco al materasso e alle lenzuola della cella, provocando momenti di apprensione e allarme all’interno della struttura penitenziari. Provvidenziale sarebbe stato il rapido intervento del personale di Polizia Penitenziaria. L’agente...🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Detenuto torinese appicca un incendio all'interno di una cella del carcere Marassi: sfiorata la tragediaUna tragedia sfiorata questa volta all'interno del carcere di Genova Marassi, per mano di un detenuto originario di Torino, trasferito nella casa... Brescia, detenuto psichiatrico a Canton Mombello incendia la cella: agenti intossicatiBrescia, 29 marzo 2026 – Ancora disordini nel sovraffollato carcere “Nerio Fischione” di Canton Mombello. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Avellino, detenuto incendia materasso e lenzuola in cella: evitata tragedia grazie al pronto intervento della Polizia Penitenziaria; Incendio nella Casa Circondariale di Avellino: Polizia Penitenziaria sventa la tragedia. Detenuto incendia la cella: la Consulta esclude questioni sull’isolamentoLe questioni originano nel procedimento penale a carico di un detenuto che, mentre si trovava sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività comuni, e dunque in isolamento ... diritto.it Il carcere di Torino come il Bronx: detenuto appicca il fuoco in cella, poi picchia un agente e usa come arma una lamettaNuova aggressione al carcere Lorusso e Cutugno di Torino: detenuto appicca incendio e ferisce due agenti nel Padiglione B. La denuncia dell'Osapp: Situazione fuori controllo. torinotoday.it La Corte di Cassazione dichiara legittimo l’isolamento di un detenuto che reagisce alla sanzione disciplinare in modo violento. Il detenuto, tratto a giudizio innanzi al Tribunale per danneggiamento seguito da pericolo di incendio, aveva dato fuoco alle suppell - facebook.com facebook