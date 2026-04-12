Detenuto torinese appicca un incendio all' interno di una cella del carcere Marassi | sfiorata la tragedia

Un detenuto proveniente da Torino ha appiccato un incendio all’interno di una cella del carcere di Genova Marassi. L’episodio si è verificato nella struttura ligure, in seguito al trasferimento del detenuto da Cuneo. Le fiamme sono state sedate senza causare feriti, ma l’episodio ha messo in allarme le autorità penitenziarie. La vicenda è ancora sotto verifica, mentre si attendono eventuali sviluppi investigativi.

Una tragedia sfiorata questa volta all'interno del carcere di Genova Marassi, per mano di un detenuto originario di Torino, trasferito nella casa circondariale ligure da Cuneo. Cambia la località, ma le criticità all'interno delle carceri permangono le stesse. Una situazione fuori controllo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Carcere Marassi: detenuto appicca incendio, salvate quattro personeAncora violenza nel carcere di Marassi, dove nella giornata di sabato prima un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, poi un altro ha colpito un... Detenuto appicca un incendio in cella a Montorio: sei agenti intossicatiSei agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Montorio, a Verona, sono rimasti intossicati in seguito all'incendio appiccato da...