Nel carcere “Nerio Fischione” di Canton Mombello, un detenuto psichiatrico ha dato fuoco alla propria cella, provocando l’intossicazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 29 marzo e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Si tratta dell’ennesimo episodio di disordini avvenuto in una struttura caratterizzata da elevato sovraffollamento.

Brescia, 29 marzo 2026 – Ancora disordini nel sovraffollato carcere “Nerio Fischione” di Canton Mombello. Nel pomeriggio di sabato 28 marzo un detenuto di origini straniere, già noto per episodi analoghi, ha appiccato un incendio all’interno della cella. Lo spazio angusto è stato subito saturato dal fumo. È così scattato l’allarme, che ha fatto accorrere all’interno della cella alcuni agenti della Polizia penitenziaria, che hanno soccorso il detenuto e spento le fiamme rimanendo però intossicati dal fumo inalato. Al punto di sentirsi male. Sono stati portati in ospedale, e uno di loro è stato trattenuto in osservazione per tutta la serata. Quanto capitato riporta così nuovamente sotto i riflettori la situazione sempre grave e delicata in cui versa il penitenziario bresciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, detenuto psichiatrico a Canton Mombello incendia la cella: agenti intossicati

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