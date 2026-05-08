La decisione di demolire lo stadio San Siro per costruirne uno nuovo ha generato un acceso dibattito tra le parti coinvolte. Le autorità hanno avviato i lavori di demolizione, mentre i sostenitori della conservazione dello stadio storico hanno espresso opposizione. La questione riguarda anche le conseguenze ambientali, con alcune preoccupazioni riguardo alle emissioni legate alla demolizione e alla costruzione del nuovo impianto. La discussione resta aperta senza una risposta definitiva.

È giusto abbattere lo stadio San Siro per costruirne accanto uno nuovo? Questa domanda non ha una risposta lineare. Per Inter e Milan la risposta è: chiaramente sì, perché il nuovo impianto sarà più efficiente, moderno, redditizio. La scelta di Milano di accodarsi a questa esigenza, invece, è frutto di una posizione debole nei confronti delle squadre (che hanno imposto le loro condizioni, con la minaccia sottintesa di lasciare lo stadio attuale e i suoi costi alla collettività) e di un pensiero altrettanto debole, tipico dell'ultimo decennio milanese. Un pensiero che ha fatto del mercato immobiliare di Milano il più feroce e ingiusto d'Europa: non fermarsi mai, non avere mai dubbi, costruire sempre, costruire ovunque.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Demolire San Siro potrebbe vanificare gli sforzi di Milano sulle emissioni

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