Gli scienziati | passi indietro dei governi sulle emissioni

Gli scienziati attribuiscono alle recenti decisioni dei governi un rallentamento nella lotta alle emissioni. A Niscemi, nonostante un crollo di 4 chilometri di terreno, le politiche ambientali non sono cambiate. Questa mancanza di azione si riflette nella mancanza di misure concrete per ridurre l'inquinamento. La situazione evidenzia come le tappe indietro si susseguano senza risposte significative. La questione rimane aperta, lasciando spazio a ulteriori sviluppi.

Decarbonizzazione La comunità scientifica in allarme dopo la marcia indietro del governo Meloni sul mercato delle emissioni. Il sistema, oggi adottato anche dalla Cina, ha ottenuto un dimezzamento dei gas serra immessi negli ultimi vent’anni. Decarbonizzazione La comunità scientifica in allarme dopo la marcia indietro del governo Meloni sul mercato delle emissioni. Il sistema, oggi adottato anche dalla Cina, ha ottenuto un dimezzamento dei gas serra immessi negli ultimi vent’anni. Un passo indietro dopo l’altro come se a Niscemi non fosse successo nulla. Nemmeno una montagna di 4 chilometri che viene giù basta a convincere il governo a adottare politiche per contrastare il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

I passi indietro ad Abu Dhabi e gli spari contro AlekseevGiovedì 5 febbraio si è conclusa una nuova fase di negoziati tra Russia e Ucraina, a Abu Dhabi.

L'Ue punta sulle micro-car elettriche: gli incentivi per abbassare la media delle emissioniL'Unione Europea promuove le micro-car elettriche come strumento per ridurre le emissioni e rispettare gli obiettivi ambientali.

Air Quality Control Advisory Council (AQCAC) Meeting - September 15, 2025