Scontro sulle emissioni zero gli Usa minacciano di uscire dall’Agenzia internazionale dell’Energia

Gli Stati Uniti minacciano di uscire dall’Agenzia internazionale dell’Energia a causa della disputa sullo stop alle emissioni nocive. La causa è il rifiuto di modificare la linea sulla neutralità climatica, che Washington considera troppo restrittiva. Il governo americano sostiene che questa posizione penalizza le energie fossili e ostacola lo sviluppo economico. Se entro un anno non ci saranno cambiamenti, gli Stati Uniti procederanno con l’addio ufficiale all’organizzazione.

Washington alza il tiro contro l’Agenzia internazionale dell’energia e mette sul tavolo l’uscita formale se entro un anno non verrà accantonato il focus sull’azzeramento delle emissioni nette. La minaccia è stata pronunciata ieri a Parigi, durante la riunione ministeriale dell’Aie, dal segretario all’Energia Chris Wright, che ha chiesto un ritorno alla missione originaria dell’agenzia, centrata su sicurezza degli approvvigionamenti e accesso alle fonti, definendo la neutralità climatica una «illusione distruttiva». Lo scontro a Parigi. Il passaggio segna uno scontro aperto con l’impostazione che l’Aie ha assunto negli ultimi anni, soprattutto dopo la pubblicazione degli scenari compatibili con l’obiettivo di emissioni nette zero entro metà secolo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Energia, fari puntati sul Testo Unico italiano in vista della Giornata Internazionale dell’Energia PulitaIl 26 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, istituita dall’ONU per promuovere una transizione energetica equa e sostenibile.

Leggi anche: Abbatte le emissioni e i costi dell’energia, i progetti all’idrogeno in Italia

Argomenti correlati

Energia, tutti contro il decreto bollette. Male il settore in Borsa; Emissioni in calo e stop all’involuzione: la svolta strutturale della nuova energia cinese; 100 NOTIZIE, TG H. 19:00 DEL 17 FEBBRAIO 2026: scontro su ex Ilva, allerta meteo e nuove commissioni regionali; Ex Chimica Arenella, al via la fase 2 di ''Reinventing Cities'': sfida internazionale per la rigenerazione, ma è scontro sui tempi della bonifica.

La guerra culturale sul net zero: perché i britannici non sostengono più le politiche climaticheGli elettori di Reform UK sono l’unico gruppo politico senza una maggioranza favorevole a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 o prima, secondo un nuovo sondaggio. it.euronews.com

La Pressa. . Modena - Scontro totale tra Pd e il sindaco Mezzetti. La vicepresidenza di Hera nuovo banco di prova. Il sistema di potere cerca di resistere davanti al cambiamento del primo cittadino - facebook.com facebook