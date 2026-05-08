Il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili è stato sospeso. La Corte ha deciso di interrompere le udienze e di spostare l’imputato in una struttura psichiatrica. La decisione riguarda le valutazioni sulla salute mentale dell’uomo, che sono ancora in corso. La vicenda giudiziaria, quindi, si ferma temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, per il momento, si ferma. La Corte d’Assise di Roma ha infatti sospeso il procedimento nei confronti di Francis Kaufmann, l’americano accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda nel giugno scorso, disponendo il trasferimento dell’imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio sotto piantonamento continuo. La decisione arriva dopo la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa e al centro, nelle ultime settimane, di un duro scontro tra esperti, accusa e parti civili. I giudici hanno accolto la diagnosi di «disturbo psicotico acuto e transitorio», ritenendo che la patologia incida temporaneamente sulla capacità dell’uomo di partecipare al processo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto di Villa Pamphili, sospeso il processo. Kaufmann va in struttura psichiatrica

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