Villa Pamphili sospeso il processo a Francis Kaufmann | sarà trasferito in una struttura psichiatrica

La Corte d’Assise ha sospeso il processo a carico di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di una donna e della sua bambina, avvenuto a Villa Pamphili. La decisione è arrivata dopo una perizia che ha rilevato l’incapacità dell’imputato di partecipare al processo. Kaufmann sarà trasferito in una struttura psichiatrica, dove riceverà le cure necessarie. La sospensione del procedimento durerà fino a quando non sarà valutato il suo stato di salute mentale.

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