Omicidi di Villa Pamphili sospeso il processo a Kaufmann | andrà in una struttura psichiatrica

La prima Corte d’Assise di Roma ha deciso di sospendere il procedimento penale contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso due donne a Villa Pamphili. La sospensione è stata disposta per permettere il ricovero dell’imputato in una struttura psichiatrica, in attesa di ulteriori valutazioni. La decisione riguarda esclusivamente il processo in corso e non prevede un’archiviazione delle accuse.

La prima Corte d’Assise di Roma, ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. L’uomo, accusato dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda, di soli 11 mesi, andrà in una struttura psichiatrica. Dovrà esser piantonato h24, poi rivalutato. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l’imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio dove dovrà essere piantonato «in forma continuativa (h24)». Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà poi una nuova valutazione.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Omicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per KaufmannNell'udienza di questa mattina la Corte ha conferito l'incarico per la perizia che verrà completata entro 30 giorni.

Omicidi Villa Pamphili, Bruzzone: “Kaufmann finge malattia psichiatrica”La psicologa forense e personaggio televisivo Roberta Bruzzone, dal Tribunale a Roma dove ha avuto un colloquio con Rexal Ford, di passaporto Francis...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Bonus Sicurezza 2026: Guida alle Spese Ammissibili e Errori da Evitare.

Villa Pamphili, processo sospeso: Francis Kaufmann trasferito in una struttura psichiatrica sotto sorveglianza h24Il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili subisce una battuta d’arresto. La Prima Corte d’Assise di Roma ha infatti deciso di sospendere il procedimento a carico di ... leggo.it

Femminicidi di Villa Pamphili, Kaufmann esce dal carcere per ragioni di saluteIl 46enne californiano, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia e la figlioletta Andromeda, è stato trasferito trasferito in una struttura di igiene mentale della Asl dove sarà piantonato 24 ore ... roma.corriere.it