L’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato messo in atto in più fasi, rispetto ai circa 20 minuti attribuiti ad Alberto Stasi per compiere l’atto, ritornare a casa sua e accendere il computer? E l’assassino, o gli assassini, potrebbero avere utilizzato più armi? Una nuova lettura del caso Garlasco apre a nuove ipotesi. Garlasco, nuova consulenza medico-legale Ipotesi revisione del processo per Stasi A Garlasco più armi del delitto? Garlasco, nuova consulenza medico-legale La consulenza medico-legale affidata dalla Procura di Pavia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consegnata nell’ambito dell’inchiesta bis sull’omicidio della 26enne pavese, allargherebbe la forbice temporale dell’aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, secondo il medico legale Giuseppe Fortuni "Chiara Poggi è stata colpita da più oggetti"

Garlasco, il medico legale: "Chiara Poggi colpita da più oggetti", i dettagli del massacro"Quello che abbiamo sempre detto sull'orario della morte, ipotizzato intorno alle 9:30 del mattino, va spostato di circa un'ora avanti, quindi alle 10...

Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi“Li abbiamo trovati”: Garlasco, boom dopo le analisi sugli oggetti indossati da Chiara – Si sono concluse le nuove analisi sui reperti di Chiara Poggi...

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Finita l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Dalla perizia un assist al condannato Stasi; Garlasco, Chiara Poggi è stata uccisa di notte? La svolta sull’orario della morte che può ribaltare tutti gli alibi; Garlasco, delitto Poggi, depositata la consulenza Cattaneo. Focus su orario, colpi e ipotesi di più aggressori.

Garlasco, nuova perizia medico legale riapre i dubbi su Sempio e StasiDelitto di Garlasco, la nuova perizia Cattaneo riapre tutto Diciotto anni dopo il delitto di Garlasco, una nuova consulenza medico-legale potrebbe cam ... assodigitale.it

Caso Garlasco emergono particolari decisivi sulla nuova perizia scientificaDelitto di Garlasco, cosa cambia con la perizia di Cristina Cattaneo La nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasc ... assodigitale.it

#Garlasco: "Non è possibile che il decesso sia avvenuto nella notte" A #Mattino5 il medico legale Giuseppe Fortuni sull'orario del decesso di Chiara Poggi - facebook.com facebook

#Garlasco: il medico legale Giuseppe Fortuni sull'arma del delitto e sulle lesioni sul corpo di Chiara #Mattino5 x.com