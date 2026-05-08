È stata presentata una richiesta formale di grazia per Alberto Stasi dall’avvocato napoletano Angelo Pisani. La domanda è stata protocollata di recente, mentre si continuano ad approfondire alcuni aspetti legati al procedimento giudiziario. In un momento in cui si fanno avanti nuovi elementi, l’avvocato ha dichiarato che la situazione è cambiata rispetto al passato. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento penale ancora aperto.

Protocollata richiesta formale di grazia per Alberto Stasi dall'avvocato napoletano Angelo Pisani, fondatore dell’associazione "Potere ai Diritti" oltre che fondatore e anima del progetto 1523.it per la tutela e la difesa di tutte le vittime di violenza, indipendentemente dal genere e dall'età. Perché chiedere la grazia per Alberto Stasi "Il Sig. Alberto Stasi - spiega l'avv. Pisani - nonostante i fatti emersi e nuovi atti in corso, oltre a risarcire la famiglia Poggi (per oltre 800mila euro) sta scontando una condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, esito di un lungo, discusso e complesso iter processuale. Il caso è uno tra i più controversi e sconcertanti della giustizia italiana contemporanea, segnato da un impatto umano, mediatico e personale di straordinaria intensità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Delitto di Garlasco, protocollata richiesta formale di grazia per Alberto Stasi dall'avvocato napoletano Angelo Pisani

Delitto di Garlasco, chiesta una proroga per le analisi del computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi

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