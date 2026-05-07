Garlasco il legale di Stasi | Alberto ha una speranza sempre più crescente

L'avvocato di Stasi ha dichiarato che Alberto ha una speranza sempre più forte dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea. La notizia è stata comunicata recentemente e riguarda il procedimento giudiziario in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle prove raccolte, ma la dichiarazione del legale suggerisce un ottimismo crescente nel caso. La vicenda prosegue con nuovi sviluppi attesi nelle prossime settimane.

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"Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibro che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto, e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria, che forse ci permetterà di lavorare intensamente, e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione". Lo ha detto Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commentando la notizia della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.,, "Questa indagine fa e farà tanta paura a qualcuno. Si cerca di sfuggire la realtà immaginando situazioni che non hanno niente a che vedere con la realtà.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il legale di Stasi: "Alberto ha una speranza sempre più crescente" Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe Notizie correlate Delitto di Garlasco, De Rensis: “Stasi ha una speranza crescente ma resta con i piedi per terra”« Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente, ma mantiene un equilibrio che lo porta a restare con i piedi per terra, consapevole della sua... Garlasco, legale di Alberto Stasi De Rensis: "Presenti più persone in casa di Chiara Poggi la mattina dell'omicidio" - VIDEOL’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, è tornato a sostenere la tesi della possibile "pluripresenza" sulla scena del delitto di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, il legale di Sempio: Temiamo la mostrificazione del nostro cliente; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio dopo l'accusa: È tranquillo; Vita in diretta 2025/26 - Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - 01/05/2026 - Video. Garlasco, legale Poggi: Non si cambia realtà con suggestioni mediatiche(Lapresse )Il legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, afferma che non sono le suggestioni mediatiche a poter modificare la realtà dei fatti sul delitto di Garlasco. ilmattino.it Garlasco, l'avvocato di Marco Poggi: «Non si cambia realtà con suggestioni mediatiche» VIDEOIl legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, afferma che non sono le suggestioni mediatiche a poter modificare la realtà dei fatti sul delitto di Garlasco. L’avvocato commenta ... ilgazzettino.it È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso di conclusione delle ind - facebook.com facebook La Procura Pavia chiude le indagini su #Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio' x.com