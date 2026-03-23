Le ecchimosi e le abrasioni su braccia e gambe di Chiara Poggi, secondo le indiscrezioni sulla consulenza di Cristina Cattaneo, sarebbero i segni di una colluttazione. La donna avrebbe tentato di difendersi, avrebbe lottato con il suo aggressore e l’omicidio non si sarebbe consumato in pochi istanti ma in più fasi, tra il piano terra e le scale della villetta. Una ricostruzione che, se confermata, cambierebbe radicalmente la dinamica del delitto: non un’aggressione fulminea, ma una sequenza violenta protratta, con possibili conseguenze sia sul nuovo filone d’indagine che coinvolge Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta, sia sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Garlasco, l’avvocata di Stasi: «Se la consulenza cambia l’ora del delitto, allora Alberto esce dalla scena del crimine»

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