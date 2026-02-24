Delitto di Garlasco depositata la consulenza di Cristina Cattaneo | cosa può cambiare per Sempio e Stasi?

Cristina Cattaneo ha consegnato la sua consulenza sul delitto di Garlasco, a causa delle nuove analisi forensi che potrebbero influenzare il percorso investigativo. La relazione, depositata lunedì 23 febbraio, fornisce dettagli aggiornati sulle prove scheletriche e sui possibili scenari. Gli investigatori ora valutano come queste informazioni possano modificare la posizione di Sempio e Stasi. La tutela delle prove rimane fondamentale per il prosieguo delle indagini.

© Cultweb.it - Delitto di Garlasco, depositata la consulenza di Cristina Cattaneo: cosa può cambiare per Sempio e Stasi?

La consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente ieri lunedì 23 febbraio presso la Procura del Tribunale di Pavia. Il documento, pur essendo secretato, ha già generato le prime indiscrezioni che potrebbero cambiare radicalmente la ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Mattino Cinque di questa mattina, fonti qualificate vicine alle indagini avrebbero rivelato elementi significativi contenuti nella perizia. L'aspetto più rilevante riguarda la durata dell'aggressione mortale, che sarebbe stata decisamente più lunga rispetto ai tempi ipotizzati nelle sentenze precedenti.