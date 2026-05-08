Dopo un anno e quattro mesi, la Procura di Pavia ha concluso le indagini preliminari relative al delitto di Garlasco e all’omicidio di Chiara Poggi. È stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini per Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con odio e crudeltà. Le autorità hanno raccolto elementi che portano all’accusa nei suoi confronti, portando avanti il procedimento giudiziario.

Dopo un anno e 4 mesi l’inchiesta su Andrea Sempio è finita. La Procura di Pavia ha notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari per il delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. La ricostruzione alternativa alle sentenze di condanna per Alberto Stasi su come la 26enne sia stata uccisa la mattina del 13 agosto 2007 non cambia di una virgola rispetto all’invito a comparire per Sempio che mercoledì si è avvalso della facoltà di non rispondere: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato da “crudeltà” e “motivi abietti” per aver ucciso Chiara Poggi in più fasi con “almeno 12 colpi” in preda “all’odio” causato dal “rifiuto del “suo approccio sessuale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, chiuse le indagini: “Sempio uccise con odio e crudeltà”

Garlasco, chiuse le indagini per la procura Andrea Sempio uccise Chiara Poggi

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