Le indagini sul delitto di Garlasco sono state portate a termine dalla procura, che ha accusato un uomo di aver ucciso la giovane con un movente di odio. È stato notificato all’indagato un avviso di garanzia ai sensi dell’articolo 415 bis, con l’accusa di averla uccisa dopo un’advance che avrebbe rifiutato. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe mostrato un atteggiamento ostile nei confronti della vittima, legato alla dinamica dell’omicidio.

Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco, la procura: “Sempio uccise Chiara con odio” – Inquirenti: “Marco Poggi ostile”Notificata all’indagato il 415 bis, secondo i pm avrebbe ammazzato la giovane dopo un’avance rifiutata. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul deloitto di Garlasc nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’ha poi colpita almeno 12 volte.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Garlasco, chiuse le indagini per la procura Andrea Sempio uccise Chiara Poggi

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