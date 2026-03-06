Delfin, la holding con sede in Lussemburgo degli eredi di Leonardo Del Vecchio, sta per raggiungere un accordo tra gli eredi sul riassetto societario. La società controlla EssilorLuxottica con una quota del 32% e possiede partecipazioni in Generali, Mps e UniCredit. La situazione sembra essere in fase di definizione, segnando una possibile svolta nelle future strategie di gestione.

Milano – Si annuncia una svolta per il riassetto di Delfin, la holding con sede in Lussemburgo degli eredi di Leonardo Del Vecchio che controlla EssilorLuxottica con una quota del 32% e detiene le partecipazioni finanziarie in Generali (10%), Mps (15,5%) e UniCredit (2,7%). Gli eredi Paola e Luca Del Vecchio avrebbero accettato la proposta di prelazione (prevista dallo statuto) delle loro quote esercitata dal fratello quartogenito Leonardo Maria. L’obiettivo è raggiungere la chiusura dell’operazione di riassetto familiare legata all’iter della successione ereditaria. Come è noto, dopo la morte nel giugno 2022 del fondatore di Luxottica, il capitale della holding è stato diviso in parti uguali (il 12,5%) tra gli otto eredi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delfin, prima svolta sul riassetto: verso l’accordo fra gli eredi Del Vecchio

