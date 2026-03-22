Il segmento delle sportive di media cilindrata si prepara ad accogliere una nuova, temibile contendente. QJmotor sembra ormai pronta a lanciare anche in Europa l’intrigante Srk 421 RR, una carenata dalle interessanti caratteristiche tecniche che, in virtù di un prezzo altamente concorrenziale, potrebbe avere un grosso impatto sul suo mercato di riferimento. Il modello è infatti già sbarcato in Gran Bretagna, dove viene commercializzato al prezzo di 5.299 sterline (poco più di 6.130 euro agli attuali tassi di cambio), circostanza che rende più che plausibile la sua eventuale introduzione nei mercati dell’Ue, Italia inclusa. Sul piano... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - QJmotor Srk 421 RR: la media supersportiva in rampa di lancio

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