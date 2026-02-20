Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino | Partita importante contro una squadra forte Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo Su Baldanzi…
Daniele De Rossi ha parlato alla vigilia della sfida tra Genoa e Torino, evidenziando l’importanza dell’incontro. Il tecnico ha sottolineato la forza degli avversari e l’impegno della sua squadra. Ha anche commentato le prestazioni dei singoli, come Norton-Cuffy, definendolo “un talento impressionante”. De Rossi ha infine fatto il punto su Baldanzi, spiegando le sue potenzialità. La partita si giocherà allo stadio Marassi domani sera alle 20:45.
