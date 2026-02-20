Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino | Partita importante contro una squadra forte Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo Su Baldanzi…

Daniele De Rossi ha parlato alla vigilia della sfida tra Genoa e Torino, evidenziando l’importanza dell’incontro. Il tecnico ha sottolineato la forza degli avversari e l’impegno della sua squadra. Ha anche commentato le prestazioni dei singoli, come Norton-Cuffy, definendolo “un talento impressionante”. De Rossi ha infine fatto il punto su Baldanzi, spiegando le sue potenzialità. La partita si giocherà allo stadio Marassi domani sera alle 20:45.

conferenza stampa de rossiDe Rossi prima di Genoa-Torino: Se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testaDopo il pari contro la Cremonese, torna in campo il Genoa che ospita a Marassi il Torino nella gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi non vince da quasi un mese, ... corrieredellosport.it

