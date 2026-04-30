Gaza Flotilla | Nostre navi fermate da motoscafi Israele

Nella zona di Gaza, le navi di una flottiglia internazionale sono state avvicinate da motoscafi militari israeliani. Questi hanno segnalato di appartenere alle forze armate israeliane, puntando laser e armi semiautomatiche verso le imbarcazioni. I militari hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi verso la prua e di mettersi in ginocchio con le mani a terra. La scena si è svolta sotto gli occhi dei presenti a bordo delle navi.

“Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono identificati come ‘israeliani’, puntando laser e armi d’assalto semiautomatiche e ordinando ai partecipanti di spostarsi a prua delle imbarcazioni e di mettersi in ginocchio con le mani a terra. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono state disturbate ed è stato lanciato un sos”. Lo comunica la Global Sumud Flotilla in un post su X. Secondo quanto risulta dai dati di tracking, la Flotilla si trova vicino all’isola greca di Cipro. Il Times of Israel, citando fonti di sicurezza, riporta che la Marina israeliana ha iniziato a intercettare la flottiglia di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano.🔗 Leggi su Lapresse.it

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