De Chirico al Castello una location inedita | Sembra fatta per lui

Al Castello si apre una mostra dedicata a De Chirico, ambientata in una sede inedita per l’artista. La scelta della location ha suscitato commenti positivi, con alcuni che hanno affermato che l’ambiente sembra pensato appositamente per lui. A presentare l’evento è il fondatore di un’associazione culturale e turistica, che da anni si occupa di mettere in rete luoghi e istituzioni legati alla cultura locale.

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di Anna Mangiarotti Fondatore e direttore dell’associazione cultural-turistica GardaMusei – nata nel 2015, con l’obiettivo di far rete tra luoghi e istituzioni di quella grande tazza argentea che si gonfia con flutti ed impeto di “mare dolce“ tra le montagne – è Giordano Bruno Guerri. Presidente anche della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ha fatto di questa monumentale villa a Gardone Riviera, già abitazione di D’Annunzio, tra le case museo più visitate. Ma la nuova mostra ‘ Giorgio de Chirico - Un mondo senza tempo ’, curata da Guerri, un percorso attraverso l’opera di de Chirico e degli artisti che insieme a lui, e in risposta alle avanguardie futuriste, hanno ridefinito e consacrato l’ arte del Novecento, dal 17 maggio è al Castello di Desenzano del Garda.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - De Chirico al Castello, una location inedita: "Sembra fatta per lui" Notizie correlate La Pasquetta di Chic Nic in una location nuova, l'evento al Castello di San Martino della VanezaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Cambia la location, ma non lo spirito: la Pasquetta di Chic Nic approda... Heidi Klum si trasforma in una statua vivente al Met Gala: sembra fatta di marmoCon un effetto iper realistico, Heidi Klum si è trasformata in una statua di marmo per il Met Gala: il look è la sua interpretazione del tema... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mostra su Giorgio de Chirico al Castello di Desenzano dal 17 maggio 2026; Giorgio De Chirico al Castello di Desenzano: mostra dal 17 maggio al 4; De Chirico al Castello, una location inedita: Sembra fatta per lui; Giorgio De Chirico e Marino Marini. Due maestri della storia dell’arte italiana | Castello Carlo V, Monopoli. De Chirico al Castello, una location inedita: Sembra fatta per luidi Anna Mangiarotti Fondatore e direttore dell’associazione cultural-turistica GardaMusei – nata nel 2015, con l’obiettivo di far rete tra luoghi ... quotidiano.net Ritorno al passato: De Chirico in CastelloRitorno all’ordine, ritorno al passato. Ritorno di Giorgio de Chirico al Castello Estense. Ritorno (ideale) a quegli anni Sessanta che hanno visto Ferrara come centro dell’arte contemporanea, grazie ... ilrestodelcarlino.it BASILICATA PROTAGONISTA AL CONCORSO NAZIONALE EPLIBRIAMOCI: SECONDO POSTO CON ALUNNO SALVATORE CALABRESE (SCUOLA FERRARA DI MELFI) E MENZIONE A FRANCESCA CAPUTO DI SAN CHIRICO RAPARO PER OPERA IN facebook Il 'Ritorno al Mediterraneo' di Giorgio De Chirico è a Vieste: pronta la grande mostra sul Maestro della Metafisica x.com