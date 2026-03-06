La Pasquetta di Chic Nic in una location nuova l' evento al Castello di San Martino della Vaneza
La Pasquetta di Chic Nic si svolge quest’anno al Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce (PD). L’evento si svolge in una location diversa dal solito, mantenendo comunque il suo stile. La festa si tiene nel castello, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza diversa dal passato. La giornata si svolge in un’atmosfera conviviale e informale.
Cambia la location, ma non lo spirito: la Pasquetta di Chic Nic approda quest'anno al Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce (PD). L'evento, che unisce storia, natura e convivialità, si svolgerà ai piedi dei Colli Euganei, offrendo nuovi spazi da esplorare senza perdere l'inconfondibile atmosfera che da sempre caratterizza Chic Nic. Ingresso Early Bird online: 5 euro + diritti di prevendita - disponibili per un tempo limitato??????Acquista qui il biglietto: https:link.dice.fmc534a1383c3f INGRESSO GRATUITO:?? Bambini sotto ai 12 anni?? Disabili (la gratuita non e estesa agli accompagnatori).
