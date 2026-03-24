Il 5 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la nuova Strategia per l’uguaglianza di genere 2026-2030, un documento programmatico che intende rafforzare le politiche di parità in tutti gli ambiti della vita sociale, dal lavoro alla sanità, dalla politica all’ambiente digitale. La Commissione parte da un dato che preoccupa: secondo le stime dell’European Institute for Gender Equality, al ritmo attuale di cambiamento servirebbero circa cinquant’anni per raggiungere la piena parità tra uomini e donne nell’Unione europea. Nonostante i progressi degli ultimi anni – dalle norme sulla trasparenza salariale alle direttive contro la violenza di genere e per l’equilibrio nei consigli di amministrazione – persistono profonde disuguaglianze tra gli Stati membri e all’interno delle stesse società europee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Parità di genere, l’Italia verso un nuovo organismo nazionale: la riforma tra direttive UE e nodi irrisolti

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