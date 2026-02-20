Le Borse Usa e Ue sorridono dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema

I mercati azionari di Usa e Ue salgono dopo che la Corte Suprema ha bloccato i dazi imposti da Donald Trump. La decisione è arrivata inaspettata e ha rafforzato le speranze di un miglioramento nelle relazioni commerciali tra le due aree. Le borse hanno reagito con entusiasmo, spingendo in alto i principali indici. Gli investitori ora osservano con attenzione come si evolveranno le trattative economiche nei prossimi giorni. La notizia si diffonde rapidamente tra gli analisti.

La notizia della bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump non ha lasciato indifferenti i mercati. Negli Stati Uniti, Wall Street avanza dopo la decisione della Corte Suprema. Il Dow Jones cresce dello 0,33% a 49.559,62 punti, il Nasdaq sale dello 0,57% a 22.808,38 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,44% a 6.891,09 punti. Anche le Borse europee hanno reagito positivamente alla bocciatura: Milano sale dell’1,5%, Parigi segna +1%, Madrid e Francoforte +0,5%, Londra +0,7%. Sul fronte valutario l’euro è stabile a 1,1776 sul dollaro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le Borse Usa e Ue sorridono dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema Leggi anche: Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema: dichiarati illegali. Borse in rialzo dopo la decisione Leggi anche: Dazi: ecco quanto rischiano di dover rimborsare gli Usa dopo la sentenza della Corte Suprema contro Trump Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in ribasso, Dow Jones sotto i 50.000 punti (-1,3%). E ora l’AI spaventa l’immobiliare; Borse Ue in rosso con tensioni Iran, sale il prezzo del petrolio. A Milano (-1,2%) affonda Fincantieri; Borse europee negative con trimestrali e escalation USA-Iran; Wall Street è aperta o chiusa il 16 febbraio 2026, Presidents Day?. Borsa: Europa corre a meta' seduta in attesa dei dati Usa, Milano +1%Wall Street verso avvio debole, in calo petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Le Borse europee arrivano di slancio alla ... ilsole24ore.com Borsa: Europa verso avvio in rialzo con occhi su dati Usa e trimestraliCorrono ancora petrolio e gas con tensioni Usa-Iran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Si preparano ad aprire all'insegna dei rialzi ... ilsole24ore.com Focus sui dati macroeconomici USA e sull'aumento del PMI manifatturiero in Europa. Le borse europee rimbalzano, con Moncler e Unipol in forte crescita, mentre Tenaris e altri titoli soffrono. - facebook.com facebook Borse Ue deboli tra trimestrali e tensioni Usa-Iran. A Milano sprint di Tenaris ilsole24ore.com/art/borsa-indi… x.com