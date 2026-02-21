Trump | nuovi dazi globali al 10% dopo la bocciatura della Corte Suprema

Donald Trump ha annunciato l’applicazione di nuovi dazi globali al 10% su tutti i Paesi, in risposta alla mancata approvazione di alcune sue proposte legislative. La decisione arriva dopo che una corte ha respinto le sue richieste di azioni economiche più aggressive. L’annuncio ha già provocato reazioni sui mercati finanziari e preoccupazioni tra le imprese internazionali. La misura entrerà in vigore tra poche settimane, influenzando le relazioni commerciali globali.

Dopo la bocciatura della Corte Suprema, Donald Trump rilancia e firma nuovi dazi globali al 10% su tutti i Paesi. L'annuncio arriva direttamente dallo Studio Ovale attraverso un messaggio su Truth: «È per me un grande onore aver appena firmato una tariffa globale del 10% su tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente». La mossa segna un nuovo capitolo nella guerra commerciale USA, riaccendendo le tensioni con l'Europa e aprendo una fase di forte incertezza economica internazionale. Accordo commerciale UE-USA nel limbo: rischio nuova incertezza per l'Europa La decisione della Corte Suprema sui dazi apre interrogativi pesanti sull' accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea.