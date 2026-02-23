Dazi l’Ue congela l’intesa | Bruxelles chiede chiarimenti l’Italia si fida ciecamente di Trump

La decisione dell'Unione Europea di sospendere l’accordo sui dazi nasce dalle recenti tariffe annunciate dagli Stati Uniti, che hanno creato confusione nel commercio globale. Bruxelles ha richiesto chiarimenti ufficiali, mentre l’Italia si affida ancora alle promesse di Trump. La situazione si aggrava con il rischio di nuove restrizioni che colpiscono aziende e esportatori europei. La crisi commerciale continua a generare incertezza tra gli operatori economici.

Lo stop ai dazi di Donald Trump della Corte Suprema e le nuove tariffe annunciate dal presidente Usa mandano il commercio internazionale nel caos. Così è inevitabile per l’Ue congelare l’intesa sui dazi che l’Europarlamento avrebbe dovuto votare domani: ogni decisione viene rinviata in attesa di chiarimenti. Chiarimenti chiesti dall’Ue, ma che soltanto per l’Italia sono invece già arrivati. In attesa che si chiarisca la situazione, intanto, il relatore all’Eurocamera dell’intesa sui dazi, il socialista Bernd Lange, ha annunciato che domani non ci sarà alcun voto: “È chiaro che le basi legali sono cambiate, ci sono nuove tariffe totalmente diverse dalle precedenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

