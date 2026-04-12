San Sebastiano 800mila euro per riparare i danni dell’alluvione

A un anno dagli eventi meteorologici che il 16 e 17 aprile 2025 hanno causato ingenti danni, San Sebastiano da Po riceve 800mila euro destinati alla riparazione dei danni provocati dall’alluvione. Le risorse finanziarie sono finalizzate a interventi per migliorare la viabilità e ripristinare le infrastrutture colpite dal maltempo. La somma è stata assegnata dopo l’approvazione di un apposito finanziamento.

A un anno di distanza dai violenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio il 16 e il 17 aprile 2025, San Sebastiano da Po affronta la sfida del recupero infrastrutturale con l’arrivo di risorse decisive per la viabilità. La gestione delle criticità lasciate dall’alluvione, tra smottamenti stradali e interruzioni dei servizi essenziali, riceve un impulso concreto grazie a uno stanziamento governativo di 800mila euro, già approdato nelle casse della Città metropolitana circa una settimana fa. L’impatto quotidiano tra disagi logistici e fragilità strutturali. La realtà di chi vive nelle vicinanze della SP458 è segnata da una quotidianità profondamente alterata dal dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Sebastiano, 800mila euro per riparare i danni dell’alluvione I danni dell’alluvione in Brianza. Due mesi per chiedere i risarcimentiPoco meno di due mesi di tempo per presentare alla Regione le richieste di risarcimento per le alluvioni e l’esondazione del Seveso in Brianza dello... Leggi anche: Dai danni dell'alluvione ai lupi: quasi 63 milioni alle imprese agroalimentari del Ravennate