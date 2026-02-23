un salva condomini per riparare i nuovi danni del superbonus

Il ricorso al Superbonus ha causato problemi ai condomini che non hanno concluso i lavori, creando nuove spese per gli inquilini. Un esempio concreto riguarda edifici con lavori ancora in sospeso, dove le spese straordinarie aumentano. Questa situazione mette sotto pressione molte famiglie, che devono affrontare costi imprevisti. Per cercare di risolvere il problema, si propone un nuovo strumento chiamato «salva condomini», ma ancora non si sa se sarà efficace.

Altro «regalo» di Conte: gli inquilini degli edifici che non hanno finito i lavori rischiano il salasso. Il governo studia sconti del 90%. E io pago! Direbbe il principe Antonio De Curtis che si trova a fare i conti, come quasi tutti i contribuenti italiani, con l’eredità lasciata da Peppino, al secolo Giuseppe Conte. È curioso notare come la segretaria del Pd Elly Schlein se la pigli col governo che non provvede alle necessità dei meno abbienti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Salva condomini, sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini (e non solo) dal fiscoIl governo introduce una nuova misura per tutelare i condomini alle prese con le complicazioni del Superbonus.

Superbonus: a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioniIl governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri.

