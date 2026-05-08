Daniele e la ricetta medica sparita nel nulla | Dopo 30 giorni ho richiamato mi hanno detto che era stata annullata dal medico
Un cittadino di Ancona ha raccontato di aver perso una ricetta medica dopo averla richiesta e di aver avuto difficoltà nel recuperarla, nonostante abbia atteso circa un mese prima di richiamare. Gli uffici sanitari gli hanno comunicato che la prescrizione era stata annullata dal medico senza fornire ulteriori spiegazioni. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle pratiche sanitarie e sulla trasparenza delle procedure.
Ancona, 8 maggio 2026 – Un cittadino che si sente abbandonato, una ricetta che svanisce nel nulla e il sospetto che dietro l’efficienza sbandierata si celi un espediente per ‘truccare’ le statistiche delle liste d’attesa. È il cuore della denuncia di Daniele, anconetano che ha deciso di rivolgersi al Carlino per sollevare il velo su un cortocircuito burocratico che rischia di trasformare il diritto alla salute in una corsa a ostacoli senza fine. La lettera di Daniele. “Volevo segnalare una disfunzione nel servizio di presa in carico per una visita non prenotabile per mancanza di disponibilità - esordisce Daniele nella sua lettera -. Oltre un mese fa telefonavo al Cup per prenotare una visita che, per fortuna, non era urgente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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