Daniele e la ricetta medica sparita nel nulla | Dopo 30 giorni ho richiamato mi hanno detto che era stata annullata dal medico

Un cittadino di Ancona ha raccontato di aver perso una ricetta medica dopo averla richiesta e di aver avuto difficoltà nel recuperarla, nonostante abbia atteso circa un mese prima di richiamare. Gli uffici sanitari gli hanno comunicato che la prescrizione era stata annullata dal medico senza fornire ulteriori spiegazioni. La vicenda ha sollevato dubbi sulla gestione delle pratiche sanitarie e sulla trasparenza delle procedure.

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