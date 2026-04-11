L'attrice Beatrice Arnera è scomparsa dai social network dopo aver ricevuto numerosi insulti e attacchi online nel corso degli ultimi mesi. La donna, che aveva vissuto momenti di notorietà, ha deciso di interrompere ogni comunicazione digitale, lasciando spazio al silenzio. La sua assenza ha attirato l’attenzione di chi seguiva la sua carriera, mentre i motivi che hanno portato a questa scelta non sono stati resi pubblici.

Dall’odio al silenzio: l’attrice Beatrice Arnera scompare dai social dopo mesi di insulti e attacchi. Ecco perchè una decisione così forte, capace di raccontare il peso dell’odio online e il bisogno di proteggersi, anche a costo di rinunciare alla visibilità. Leggi anche: Andrea Pisani racconta i rapporti attuali con Beatrice Arnera e spiazza: si sono “sparati” sul set Nel mondo contemporaneo, i social network rappresentano uno strumento fondamentale per chi lavora nello spettacolo: non solo un mezzo per comunicare con il pubblico, ma anche una vetrina indispensabile per promuovere il proprio lavoro. Tuttavia, questa esposizione costante può trasformarsi in un’ arma a doppio taglio, soprattutto quando il confronto con il pubblico degenera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Beatrice Arnera sparita nel nulla: dopo quello che le hanno fatto, ecco la reazione dell’attrice

Quello che è stato fatto a Beatrice Arnera è vergognoso e squallido: la storia della nonna e il mondo che non è cambiatoC’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui, ancora oggi, si raccontano e si giudicano le scelte delle donne.

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Temi più discussi: Beatrice Arnera scomparsa dai social: account Instagram chiuso. La decisione dopo l'addio a Pisani (e l'amore con Bova); Beatrice Arnera sparisce dai social dopo insulti e minacce, aveva denunciato: Mi invitano al suicidio; La preoccupazione per Cesare Cremonini, il gesto di Stefano per Belen e gli altri gossip da leggere nel weekend; Che fine ha fatto Beatrice Arnera su Instagram? Ecco perché l'account è stato cancellato.

Beatrice Arnera sparisce dai social dopo insulti e minacce, aveva denunciato: Mi invitano al suicidioDopo mesi di attacchi per la storia con Raoul Bova e le scintille con l’ex Andrea Pisani, l'attrice chiude i suoi social: cosa sta succedendo ... today.it

Beatrice Arnera si è cancellata da Instagram, cosa è successo?La situazione non nasce dal nulla. Negli ultimi mesi, la vita privata di Beatrice Arnera è finita al centro dell’attenzione, tra la fine della relazione con Andrea Pisani e la successiva frequentazion ... napolike.it

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