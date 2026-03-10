L’Espresso – Il Media Kit 2026 tra digitale guide ed eventi

L’Espresso ha annunciato il nuovo Media Kit 2026 che include aggiornamenti sul suo formato settimanale, le guide, l’espansione delle piattaforme digitali e gli eventi organizzati. La pubblicazione evidenzia le iniziative previste per l’anno, con dettagli su contenuti e strategie di diffusione. La presentazione si concentra su elementi concreti relativi alla distribuzione e alle attività pianificate per il prossimo futuro.

L'Espresso presenta il Media Kit 2026 tra settimanale, guide, crescita digitale ed eventi dedicati a innovazione, cultura e gastronomia Il settimanale, diretto da Emilio Carelli, si presenta ogni venerdì con 124 pagine in formato cartaceo e digitale. Inchieste, analisi e reportage per interrogare l'Italia con quella che Scalfari, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa, definì struttura d'opinione: una testata insieme giornalistica, politica e culturale. La cultura, in particolare, resta una prerogativa irrinunciabile della linea editoriale. La distribuzione copre quasi 12 mila punti vendita tra edicole, librerie, GDO, aeroporti e stazioni.

