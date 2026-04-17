Ogni giorno passiamo davanti a edifici e angoli della città che raramente aprono le loro porte al pubblico. Quest'anno alcuni di questi spazi, tra cripte nascoste e palazzi storici di solito inaccessibili, vengono aperti per visite guidate. Le comunità locali accompagnano i visitatori, offrendo una nuova prospettiva su ambienti che spesso rimangono nascosti, invitando a scoprire storie e dettagli che di solito sfuggono all’occhio distratto.

C i sono luoghi davanti ai quali si passa ogni giorno senza farci caso. Portoni chiusi, finestre alte, cortili intravisti appena. Spazi che sembrano appartenere a un’altra dimensione, sospesi tra il passato e una quotidianità che scorre distratta. Poi, un giorno o un fine settimana, qualcosa cambia: quelle porte si aprono. È da qui che nasce il senso più profondo di Monumenti Aperti, un gesto concreto per restituire alle persone luoghi che esistono da sempre, ma che raramente si possono attraversare. L’edizione di quest’anno prende il via il 18 aprile e accompagna il pubblico fino all’8 novembre, trasformando l’Italia in un grande racconto diffuso fatto di aperture straordinarie e scoperte inattese.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle cripte nascoste ai palazzi storici normalmente chiusi, torna l'occasione per riscoprire luoghi poco accessibili, raccontati dalle comunità locali e vissuti con uno sguardo nuovo, più lento e autentico

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