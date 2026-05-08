Dalle Bentley Reali alla Range Rover di Carlo III

Negli ambienti ufficiali, la mobilità della famiglia reale coinvolge non solo carrozze e cerimonie, ma anche veicoli di alta gamma che rafforzano il ruolo simbolico della monarchia. Le auto di rappresentanza sono un elemento chiave per le occasioni pubbliche e private, riflettendo lo status e l’immagine della famiglia. La scelta dei modelli varia nel tempo, passando da vetture storiche a quelle più moderne e di lusso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Non si parla solo di carrozze e cerimonie quando si parla della Royal Family ma anche di mobilità che da sempre rappresenta una vera e propria estensione del potere simbolico della monarchia. Le auto utilizzate dai Windsor raccontano da decenni una doppia dimensione, da un lato quelle utilizzate per la rappresentanza istituzionale e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it King Charles, British Army artillery and the Royal Family escorted by police Notizie correlate Il viaggio di Range Rover nell’artigianalità bespoke alla Milano Design Week 2026Il team Materiality di Range Rover Bespoke ha a sua volta realizzato opere di ricamo originali in risposta a ciascuna illustrazione, incastonate... Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misuraRange Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L'ultima Bentley commissionata dalla regina Elisabetta II; Univar Solutions Announces Leadership Evolution; Sinner, sarà Ofner l’avversario agli Internazionali: Posso batterlo?; Dazi, ultimatum di Trump all’Ue: Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano. «Oggi la Mulsanne EWB della Regina Elisabetta II è molto più di un’auto: rappresenta un vero e proprio pezzo di storia. » La Bentley Mulsanne EWB, realizzata appositamente per la Regina, incarna l’essenza del prestigio e dell’esclusività. Questo esemplare, - facebook.com facebook